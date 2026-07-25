Бойцы "Азова" разгромили наступление двух российских армий и танковой дивизии, видео
Киев • УНН
22 июля российские оккупанты силами 8-й и 41-й армий, а также 90-й танковой дивизии совершили штурм в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов". Штурм был отбит, уничтожено 7 танков, 6 ББМ, 1 РСЗО "Град" и 1 РСЗО "Торнадо-С".
Бойцы 1-го корпуса "Азов" Национальной гвардии Украины совместно с подразделениями Сил обороны разгромили наступление двух российских армий и танковой дивизии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу корпуса "Азов" и командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.
Детали
Как отметил командующий НГУ, 22 июля оккупанты силами 8-й и 41-й армий, а также 90-й танковой дивизии предприняли попытку штурма в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов", с привлечением десятков единиц бронированной и легкой техники.
Вражеский штурм был отбит благодаря подразделениям 1-го корпуса НГУ "Азов", ЦСО "А" СБУ, Силам беспилотных систем, Воздушным силам ВСУ, подразделениям ГПСУ, в частности главному отделу беспилотных систем "Феникс", подразделениям Национальной гвардии Украины и подразделениям Вооруженных сил Украины
В результате умелых действий всех задействованных подразделений под управлением 1-го корпуса НГУ "Азов" средствами ствольной артиллерии, РСЗО, ударными БПЛА было уничтожено:
- 7 танков;
- 6 ББМ;
- 1 РСЗО БМ-21 "Град";
- 1 РСЗО "Торнадо-С";
- 3 единицы спецтехники;
- 47 единиц легкой техники.
123 оккупанта были убиты, еще 29 были ранены. Механизированный штурм был отбит. Также была уничтожена современная российская РСЗО "Торнадо-С", которую использовали для поддержки штурмовых действий.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение РЛС раннего обнаружения, склада боеприпасов, пунктов управления БПЛА и других военных объектов противника.