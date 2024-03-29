Бойца НГУ со служебным лабрадором не пустили в салон поезда: подробности инцидента

Военный Нацгвардии ехал в тамбуре поезда Укрзализныци со своей служебной собакой породы лабрадор, потому что в салон вагона их не пустили из-за большого размера пса. Об этом в Instagram рассказала пассажирка Дарья Бронская, передает УНН.

Детали

Девушка увидела в тамбуре поезда военного, который там стоял вместе со своей собакой и вещами на полу. Ехать им надо было более 2,5 часов. На вопрос Дарьи, почему парень стоит там, ответил, что в салон не пускают именно из-за собаки.

В Укрзализныце ответили, что собака выше 45 см не может просто так ехать в купе: владелец животного должен выкупить все купе - таковы правила. Девушка отметила, что в электричке, в которой они ехали, было полно свободных мест.

Неужели не найдется какого-то уголка - места хотя бы возле полки для чемоданов? Я путешествовала по миру и много где замечала, что животное - друг человека и имеет доступ везде, куда нужно владельцу. Но, к сожалению, не в Украине. Как мы собираемся идти в Европу, если у нас до сих пор такое отношение к нашим братьям меньшим? подчеркнула Дарья Бронская.

Дополнение

В Укрзализныце заявили, что военный ехал с собакой в поезде класса Интерсити, в которых перевозка собак крупных пород не допускается.

Наши работники уважают защитников и знают, как им важно быть дома или в другом месте вовремя, поэтому вопреки узким нормам правил нашли возможность допустить пассажира-военного со своим питомцем на борт поезда говорится в ответе.

Однако в Укрзализныце напомнили правила перевозки животных в поездах.

Так, собаки крупных пород (выше 45 см в холке) при наличии намордника и поводка перевозятся в отдельном купе купейного вагона не более двух особей. При этом пассажир обязан оплатить стоимость проездных документов по количеству незанятых мест в купе по полному тарифу.

В региональных поездах собаки крупных пород (выше 45 см в холке) перевозятся в крайних тамбурах первого и последнего вагонов под присмотром сопровождающего. Обязательно должны быть намордник и поводок.

Также в УЗ признали, что правила устаревшие и команда работает над обновлением и собирает рекомендации по этому вопросу.

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