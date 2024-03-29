Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
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Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
Бойца НГУ со служебным лабрадором не пустили в салон поезда: подробности инцидента
Международный суд ООН принял решение по Израилю
В Хмельницкой области раздаются взрывы
В ЮАР автобус упал с моста, 45 погибших
Ночная атака шахедами: на Днепропетровщине ранен мужчина
Reuters: британская компания разрабатывает для Украины беспилотники с РЭБ
Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры на Днепропетровщине
"Мы в два раза ближе к разблокированию границ с Польшей", - Сольский
Над Черкасской областью сбили несколько российских БпЛА
В Сумах мужчина 10 раз продал несуществующий трактор, и "заработал" на этой сделке 619 000 гривен
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Бойца НГУ со служебным лабрадором не пустили в салон поезда: подробности инцидента
Боец Национальной гвардии был вынужден более 2,5 часов стоять в тамбуре поезда со своей служебной собакой лабрадором, поскольку его не пустили в вагон из-за больших размеров собаки, что вызвало скандал из-за устаревших правил перевозки животных в поездах в Украине.
Международный суд ООН принял решение по Израилю
Международный суд ООН обязал Израиль обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу на фоне ухудшения условий жизни и предполагаемого геноцида против палестинцев.
В Хмельницкой области раздаются взрывы
В Хмельницкой области, Украина, прогремели взрывы на фоне сообщений о вражеских ударных беспилотниках, движущихся в этом районе с разных направлений.
В ЮАР автобус упал с моста, 45 погибших
Автобус, перевозивший пассажиров из Ботсваны, упал с моста в Южной Африке, что привело к гибели по меньшей мере 45 человек после того, как автобус загорелся.
Ночная атака шахедами: на Днепропетровщине ранен мужчина
В результате ночной атаки российских беспилотников "Шахид" в Каменском районе Днепропетровской области был ранен мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Reuters: британская компания разрабатывает для Украины беспилотники с РЭБ
Британская компания Evolve Dynamics разрабатывает для украинских военных беспилотники, устойчивые к радиоэлектронной борьбе, чтобы противостоять российской тактике глушения.
Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры на Днепропетровщине
Российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины с помощью беспилотников, сообщил глава областной военной администрации.
"Мы в два раза ближе к разблокированию границ с Польшей", - Сольский
Украина и Польша вдвое приблизились к решению вопроса разблокирования границы польскими фермерами, заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.
Над Черкасской областью сбили несколько российских БпЛА
Несколько российских беспилотников были сбиты украинскими средствами противовоздушной обороны в Черкасской области во время постоянной воздушной тревоги.
В Сумах мужчина 10 раз продал несуществующий трактор, и "заработал" на этой сделке 619 000 гривен
34-летний мужчина из Сум незаконно обогатился на 619 000 гривен, 10 раз продав несуществующие тракторы через интернет-объявления.