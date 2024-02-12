Напала большая собака: министр иностранных дел Украины сообщил, какое происшествие постигло его во время прогулки

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Instagram рассказал о том, как во время прогулки со своими собаками на него напал и покусал чужой пес, передает УНН.

Собак надо любить, но ведь и держать на поводках. (...) Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки. И при этом на меня - сообщил министр.

Кулеба также отметил, что со своей травмой он обратился в Александровскую больницу, где ему оказал помощь интерн из Индии, который остался учиться и работать в Украине после вторжения рф в 2022 году.

Справочно

Также стоит упомянуть, что в 2022 году Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба забрал себе щенка бульдога, которого удалось вывезти из Мариуполя.

Пес получил символическое имя - Марик. Кроме того у чиновника дома живут две другие собаки - Густав и Бенджи.

Напомним,

УНН сообщал, что согласно австралийскому исследованию, наличие домашнего животного в семье делает детей более активными, - это снижает риск хронических заболеваний.