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Напав великий собака: міністр закордонних справ України повідомив, яка пригода спіткала його під час прогулянки

Напав великий собака: міністр закордонних справ України повідомив, яка пригода спіткала його під час прогулянки

Київ • УНН

 • 28655 перегляди

На міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу під час вигулу власних собак напав і покусав бродячий собака, і він був змушений звернутися за допомогою до лікарні.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба у Instagram розповів про те, як під час прогулянки зі своїми собаками на нього напав та покусав чужий пес, передає УНН.

Собак треба любити, але ж і тримати на повідках. (..) Великий собака, якого вигулювали без повідка, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене

- повідомив міністр.
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Кулеба також зазначив, що зі своєю травмою він звернувся до Олександрівської лікарні, де йому надав допомогу інтерн з Індії, яка залишився вчитися і працювати в Україні після вторгнення рф у 2022 році.

Довідково

Також варто згадати, що у 2022 році Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба забрав собі цуценя бульдога, якого вдалося вивезти з Маріуполя.

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Пес отримав символічне ім’я – Марік. Крім того у посадовця вдома живуть дві інші собаки - Густав і Бенджі.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що згідно з австралійським дослідженням, наявність домашньої тварини в сім'ї робить дітей більш активними, - це знижує ризик хронічних захворювань.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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