Бой Усик - Дюбуа: перед матч-реваншем Дорофеева споет гимн Украины
Киев • УНН
Александр Усик проведет матч-реванш против Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона. Перед боем Надя Дорофеева исполнит гимн Украины в поддержку украинского спортсмена.
Сегодня Александр Усик встречается в матче-реванше с Даниэлем Дюбуа, чтобы в третий раз в карьере завоевать звание абсолютного чемпиона. Перед боем певица Надя Дорофеева исполнит гимн Украины в поддержку спортсмена, пишет УНН со ссылкой на Qeensberry.
Как отмечает платформа, сегодня украинского чемпиона будут поддерживать не только его команда и болельщики, но и один из самых известных голосов страны – известная поп-звезда Дорофеева, которой выпадет честь спеть национальный гимн.
Бой Усик - Дюбуа: букмекеры не оставляют шансов британцу19.07.25, 13:52 • 2250 просмотров
Дополнение
19 июля Александр Усик проведет бой-реванш с Даниэлем Дюбуа, где букмекеры считают украинца явным фаворитом с коэффициентом 1,33. Усик владеет титулами WBC, WBA, WBO, а Дюбуа – IBF, что делает ставки высокими.