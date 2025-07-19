Бой Усик - Дюбуа: перед матч-реваншем Дорофеева споет гимн Украины

Сегодня Александр Усик встречается в матче-реванше с Даниэлем Дюбуа, чтобы в третий раз в карьере завоевать звание абсолютного чемпиона. Перед боем певица Надя Дорофеева исполнит гимн Украины в поддержку спортсмена, пишет УНН со ссылкой на Qeensberry.

Как отмечает платформа, сегодня украинского чемпиона будут поддерживать не только его команда и болельщики, но и один из самых известных голосов страны – известная поп-звезда Дорофеева, которой выпадет честь спеть национальный гимн.

Бой Усик - Дюбуа: букмекеры не оставляют шансов британцу

Дополнение

19 июля Александр Усик проведет бой-реванш с Даниэлем Дюбуа, где букмекеры считают украинца явным фаворитом с коэффициентом 1,33. Усик владеет титулами WBC, WBA, WBO, а Дюбуа – IBF, что делает ставки высокими.