Бій Усик - Дюбуа: перед матч-реваншем Дорофєєва заспіває гімн України

Сьогодні Олександр Усик зустрічається на матчі-реванші з Даніелем Дюбуа, щоб втретє у кар'єрі здобути звання абсолютного чемпіона. Перед боєм співачка Надя Дорофєєва виконає гімн України на підтримку спортсмена, пише УНН із посиланням на Qeensberry.

Як зазначає платформа, сьогодні українського чемпіона підтримуватимуть не лише його команда та вболівальники, а й один із найвідоміших голосів країни – відома попзірка Дорофєєва, якій випаде честь заспівати національний гімн.

Бій Усик - Дюбуа: букмекери не залишають шансів британцю

Доповнення

19 липня Олександр Усик проведе бій-реванш з Даніелем Дюбуа, де букмекери вважають українця явним фаворитом з коефіцієнтом 1,33. Усик володіє титулами WBC, WBA, WBO, а Дюбуа – IBF, що робить ставки високими.