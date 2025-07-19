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Бій Усик - Дюбуа: букмекери не залишають шансів британцю

Київ • УНН

 • 262 перегляди

19 липня Олександр Усик проведе бій-реванш з Даніелем Дюбуа, де букмекери вважають українця явним фаворитом з коефіцієнтом 1,33. Усик володіє титулами WBC, WBA, WBO, а Дюбуа – IBF, що робить ставки високими.

Бій Усик - Дюбуа: букмекери не залишають шансів британцю

Сьогодні 19 липня Олександр Усик виходить на бій-реванш із Даніелем Дюбуа. Букмекери майже не залишають шансів британцю, пише УНН з посиланням  на Tips.gg.

Деталі

Реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа обіцяє стати головною подією у світі боксу 2025 року. Українець володіє титулами WBC, WBA та WBO, тоді як британець має пояс IBF - тож ставки високі, як ніколи.

Букмекери визначилися: українець - явний фаворит. Згідно з оцінкою букмекерів, як повідомляється, коефіцієнт на його перемогу становить лише 1,33, що свідчить про впевненість у його перевазі. А от ставка на перемогу українця нокаутом, технічним нокаутом або дискваліфікацією оцінюється у 2,20, перспективна опція для того, хто добре знає силу Усика на рингу.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що 18 липня, перед вирішальним боєм відбулася традиційна церемонія зважування між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександром Усиком та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. За результатами зважування, Дюбуа виявився важчим за Усика на майже 7 кг.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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