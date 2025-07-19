Бой Усик - Дюбуа: букмекеры не оставляют шансов британцу

Сегодня 19 июля Александр Усик выходит на бой-реванш с Даниэлем Дюбуа. Букмекеры почти не оставляют шансов британцу, пишет УНН со ссылкой на Tips.gg.

Детали

Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа обещает стать главным событием в мире бокса 2025 года. Украинец владеет титулами WBC, WBA и WBO, тогда как британец имеет пояс IBF - так что ставки высоки, как никогда.

Букмекеры определились: украинец - явный фаворит. Согласно оценке букмекеров, как сообщается, коэффициент на его победу составляет всего 1,33, что свидетельствует об уверенности в его превосходстве. А вот ставка на победу украинца нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией оценивается в 2,20, перспективная опция для того, кто хорошо знает силу Усика на ринге.

Напомним

Ранее УНН писал, что 18 июля, перед решающим боем состоялась традиционная церемония взвешивания между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. По результатам взвешивания, Дюбуа оказался тяжелее Усика почти на 7 кг.