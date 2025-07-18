Усик - Дюбуа 2: британець важчий за українця на майже 7 кг

Сьогодні, 18 липня, перед вирішальним боєм відбулася традиційна церемонія зважування між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександром Усиком та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа, передає УНН.

Деталі

За результатами зважування, Дюбуа виявився важчим Усика на майже 7 кг:

Дюбуа - 110, 2 кг;

Усик - 103,1 кг.

Зазначимо, що під час першого поєдинку у 2023 році, Дюбуа важив 105,7 кг, натомість Усик - 100,2 кг.

Я зосереджений, я не можу чекати. Завтра там буде понад 90 000 людей. Нація підтримує вас. Вони хочуть нового беззаперечного чемпіона - заявив Дюбуа після зважування.

Усик також сказав, що цей бій для нього велика можливість.

Для мене це велика можливість. Для мого народу і моєї країни. Дякую Ісусу Христу і до завтрашнього дня. Слава Україні! - сказав Усик.

Доповнення

У суботу, 19 липня, відбудеться довгоочікуваний бій-реванш українського чемпіона Олександра Усика та його давнього суперника, британського боксера Даніеля Дюбуа. На кону титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.