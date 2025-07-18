Усик - Дюбуа 2: британець важчий за українця на майже 7 кг
Київ • УНН
Олександр Усик та Даніель Дюбуа провели церемонію зважування перед боєм 19 липня. Дюбуа виявився важчим за Усика на майже 7 кг, показавши 110,2 кг проти 103,1 кг українця.
Сьогодні, 18 липня, перед вирішальним боєм відбулася традиційна церемонія зважування між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександром Усиком та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа, передає УНН.
Деталі
За результатами зважування, Дюбуа виявився важчим Усика на майже 7 кг:
- Дюбуа - 110, 2 кг;
- Усик - 103,1 кг.
Зазначимо, що під час першого поєдинку у 2023 році, Дюбуа важив 105,7 кг, натомість Усик - 100,2 кг.
Я зосереджений, я не можу чекати. Завтра там буде понад 90 000 людей. Нація підтримує вас. Вони хочуть нового беззаперечного чемпіона
Усик також сказав, що цей бій для нього велика можливість.
Для мене це велика можливість. Для мого народу і моєї країни. Дякую Ісусу Христу і до завтрашнього дня. Слава Україні!
Доповнення
У суботу, 19 липня, відбудеться довгоочікуваний бій-реванш українського чемпіона Олександра Усика та його давнього суперника, британського боксера Даніеля Дюбуа. На кону титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.