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Усик - Дюбуа 2: британец тяжелее украинца почти на 7 кг

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели церемонию взвешивания перед боем 19 июля. Дюбуа оказался тяжелее Усика почти на 7 кг, показав 110,2 кг против 103,1 кг украинца.

Усик - Дюбуа 2: британец тяжелее украинца почти на 7 кг

Сегодня, 18 июля, перед решающим боем состоялась традиционная церемония взвешивания между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа, передает УНН.

Детали

По результатам взвешивания, Дюбуа оказался тяжелее Усика почти на 7 кг:

  • Дюбуа - 110,2 кг;
    • Усик - 103,1 кг.

      Отметим, что во время первого поединка в 2023 году Дюбуа весил 105,7 кг, а Усик - 100,2 кг.

      Я сосредоточен, я не могу ждать. Завтра там будет более 90 000 человек. Нация поддерживает вас. Они хотят нового бесспорного чемпиона

      - заявил Дюбуа после взвешивания.

      Усик также сказал, что этот бой для него большая возможность.

      Для меня это большая возможность. Для моего народа и моей страны. Спасибо Иисусу Христу и до завтрашнего дня. Слава Украине! 

      - сказал Усик.

      Дополнение

      В субботу, 19 июля, состоится долгожданный бой-реванш украинского чемпиона Александра Усика и его давнего соперника, британского боксера Даниэля Дюбуа. На кону титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

      Павел Башинский

      Павел Башинский

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