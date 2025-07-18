Усик - Дюбуа 2: британец тяжелее украинца почти на 7 кг
Киев • УНН
Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели церемонию взвешивания перед боем 19 июля. Дюбуа оказался тяжелее Усика почти на 7 кг, показав 110,2 кг против 103,1 кг украинца.
Сегодня, 18 июля, перед решающим боем состоялась традиционная церемония взвешивания между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа, передает УНН.
Детали
По результатам взвешивания, Дюбуа оказался тяжелее Усика почти на 7 кг:
- Дюбуа - 110,2 кг;
- Усик - 103,1 кг.
Отметим, что во время первого поединка в 2023 году Дюбуа весил 105,7 кг, а Усик - 100,2 кг.
Я сосредоточен, я не могу ждать. Завтра там будет более 90 000 человек. Нация поддерживает вас. Они хотят нового бесспорного чемпиона
Усик также сказал, что этот бой для него большая возможность.
Для меня это большая возможность. Для моего народа и моей страны. Спасибо Иисусу Христу и до завтрашнего дня. Слава Украине!
Дополнение
В субботу, 19 июля, состоится долгожданный бой-реванш украинского чемпиона Александра Усика и его давнего соперника, британского боксера Даниэля Дюбуа. На кону титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.