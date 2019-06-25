Boeing разместил невостребованные самолеты на парковке своих сотрудников
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Boeing решила разместить несколько непоставленных самолетов 737 MAX на парковочных местах своих сотрудников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Business Insider.
"Мы используем ресурсы компании Boeing во время паузы с доставкой 737 Max, включая наши объекты в Пьюджет-саунд, Сан-Антонио и Мозес-Лейк", — сказал изданию представитель Boeing Пол Бергман.
По его словам, это является частью плана компании по управлению материальными средствами.
Напомним, американский авиаконцерн Boeing будет испытывать трудности с поставками своих самолетов 737 MAX даже после того, как авиарегуляторы сертифицируют оборудования этой модели лайнера, полеты которого были прерваны после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.