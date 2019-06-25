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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Boeing розмістив незатребувані літаки на парковці своїх співробітників

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Boeing вирішила розмістити кілька непоставлених літаків 737 MAX на паркувальних місцях своїх співробітників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Business Insider.

Boeing розмістив незатребувані літаки на парковці своїх співробітників

"Ми використовуємо ресурси компанії Boeing під час паузи з доставкою 737 MAX, включаючи наші об'єкти в Пьюджет-саунд, Сан-Антоніо і Мозес-Лейк", - сказав виданню представник Boeing Пол Бергман.

За його словами, це є частиною плану компанії з управління матеріальними засобами.

Нагадаємо, американський авіаконцерн Boeing буде зазнавати труднощів з поставками своїх літаків 737 MAX навіть після того, як авіарегулятори сертифікують обладнання цієї моделі лайнера, польоти якої були перервані після авіакатастроф в Індонезії та Ефіопії. Про це заявив в середу глава Boeing Денніс Меленберг на заході для інвесторів в Нью-Йорку.

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