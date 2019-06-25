Boeing розмістив незатребувані літаки на парковці своїх співробітників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Boeing вирішила розмістити кілька непоставлених літаків 737 MAX на паркувальних місцях своїх співробітників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Business Insider.
"Ми використовуємо ресурси компанії Boeing під час паузи з доставкою 737 MAX, включаючи наші об'єкти в Пьюджет-саунд, Сан-Антоніо і Мозес-Лейк", - сказав виданню представник Boeing Пол Бергман.
За його словами, це є частиною плану компанії з управління матеріальними засобами.
Нагадаємо, американський авіаконцерн Boeing буде зазнавати труднощів з поставками своїх літаків 737 MAX навіть після того, як авіарегулятори сертифікують обладнання цієї моделі лайнера, польоти якої були перервані після авіакатастроф в Індонезії та Ефіопії. Про це заявив в середу глава Boeing Денніс Меленберг на заході для інвесторів в Нью-Йорку.