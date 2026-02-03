$42.810.04
23:51
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
20:49
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Boeing и GE обнаружили техническую неисправность в двигателях нового самолета 777X

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Компании Boeing и GE Aerospace столкнулись с проблемой долговечности уплотнения двигателя GE9X для лайнера 777X. Это не повлияет на график сертификации, но может иметь финансовые последствия для Boeing.

Boeing и GE обнаружили техническую неисправность в двигателях нового самолета 777X
Фото:

Компании Boeing и GE Aerospace столкнулись с новой технической проблемой, касающейся долговечности уплотнения двигателя GE9X, разработанного для флагманского лайнера 777X. Потенциальный дефект был выявлен в ходе плановых проверок, что заставило инженеров начать анализ необходимости переработки и модернизации компонентов во время будущего обслуживания. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Проблема касается износостойкости уплотнителей, что критически важно для работы авиационных двигателей, особенно в условиях экстремальных температур и запыленности, характерных для Ближнего Востока. Несмотря на выявленный недостаток, руководство Boeing уверяет, что это не повлияет на график сертификации.

Airbus начинает продажу удлиненной версии самолета A22030.01.26, 03:49 • 4699 просмотров

Сами двигатели GE9X прошли сертификацию еще в 2020 году, однако сейчас проходят дополнительную программу инспекций непосредственно на крыле самолета.

Важно, что пока мы работаем над этим вопросом, мы продолжаем наши сертификационные летные испытания. И мы не ожидаем, что это повлияет на наши результаты в 2027 году

– заявила главный исполнительный директор Boeing Келли Ортберг во время конференции по вопросам прибылей.

Риски для графика поставок и финансовые последствия

Авиакомпания Emirates, являющаяся крупнейшим заказчиком модели 777X, уже предупредила производителя о недопустимости каких-либо начальных неисправностей во время эксплуатации.

Для Boeing, который уже перенес первые поставки на 2027 год из-за задержек в сертификации и сообщил об убытках в размере 4,9 миллиарда долларов за третий квартал, любые новые технические преграды несут серьезные финансовые риски. Сейчас инженеры GE Aerospace определяют масштаб корректирующих действий, чтобы обеспечить соответствие систем безопасности и качества высоким стандартам авиационной отрасли.

Boeing 737 MAX 10 допущен ко второму этапу испытаний, несмотря на технические проблемы10.01.26, 05:17 • 4826 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Ассошиэйтед Пресс
Боинг