Boeing и GE обнаружили техническую неисправность в двигателях нового самолета 777X
Киев • УНН
Компании Boeing и GE Aerospace столкнулись с проблемой долговечности уплотнения двигателя GE9X для лайнера 777X. Это не повлияет на график сертификации, но может иметь финансовые последствия для Boeing.
Компании Boeing и GE Aerospace столкнулись с новой технической проблемой, касающейся долговечности уплотнения двигателя GE9X, разработанного для флагманского лайнера 777X. Потенциальный дефект был выявлен в ходе плановых проверок, что заставило инженеров начать анализ необходимости переработки и модернизации компонентов во время будущего обслуживания. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Проблема касается износостойкости уплотнителей, что критически важно для работы авиационных двигателей, особенно в условиях экстремальных температур и запыленности, характерных для Ближнего Востока. Несмотря на выявленный недостаток, руководство Boeing уверяет, что это не повлияет на график сертификации.
Airbus начинает продажу удлиненной версии самолета A22030.01.26, 03:49 • 4699 просмотров
Сами двигатели GE9X прошли сертификацию еще в 2020 году, однако сейчас проходят дополнительную программу инспекций непосредственно на крыле самолета.
Важно, что пока мы работаем над этим вопросом, мы продолжаем наши сертификационные летные испытания. И мы не ожидаем, что это повлияет на наши результаты в 2027 году
Риски для графика поставок и финансовые последствия
Авиакомпания Emirates, являющаяся крупнейшим заказчиком модели 777X, уже предупредила производителя о недопустимости каких-либо начальных неисправностей во время эксплуатации.
Для Boeing, который уже перенес первые поставки на 2027 год из-за задержек в сертификации и сообщил об убытках в размере 4,9 миллиарда долларов за третий квартал, любые новые технические преграды несут серьезные финансовые риски. Сейчас инженеры GE Aerospace определяют масштаб корректирующих действий, чтобы обеспечить соответствие систем безопасности и качества высоким стандартам авиационной отрасли.
Boeing 737 MAX 10 допущен ко второму этапу испытаний, несмотря на технические проблемы10.01.26, 05:17 • 4826 просмотров