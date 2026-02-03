Boeing и GE обнаружили техническую неисправность в двигателях нового самолета 777X

Компании Boeing и GE Aerospace столкнулись с новой технической проблемой, касающейся долговечности уплотнения двигателя GE9X, разработанного для флагманского лайнера 777X. Потенциальный дефект был выявлен в ходе плановых проверок, что заставило инженеров начать анализ необходимости переработки и модернизации компонентов во время будущего обслуживания. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Проблема касается износостойкости уплотнителей, что критически важно для работы авиационных двигателей, особенно в условиях экстремальных температур и запыленности, характерных для Ближнего Востока. Несмотря на выявленный недостаток, руководство Boeing уверяет, что это не повлияет на график сертификации.

Сами двигатели GE9X прошли сертификацию еще в 2020 году, однако сейчас проходят дополнительную программу инспекций непосредственно на крыле самолета.

Важно, что пока мы работаем над этим вопросом, мы продолжаем наши сертификационные летные испытания. И мы не ожидаем, что это повлияет на наши результаты в 2027 году