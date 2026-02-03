Boeing та GE виявили технічну несправність у двигунах нового літака 777X

$42.810.04
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
20:49 • 6964 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
19:26 • 10141 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 14548 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 12998 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 11105 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 10819 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 18523 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 24744 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 39776 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto19:01 • 4524 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 8384 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 9152 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 10485 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 10802 перегляди
Boeing та GE виявили технічну несправність у двигунах нового літака 777X

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Компанії Boeing та GE Aerospace зіткнулися з проблемою довговічності ущільнення двигуна GE9X для лайнера 777X. Це не вплине на графік сертифікації, але може мати фінансові наслідки для Boeing.

Boeing та GE виявили технічну несправність у двигунах нового літака 777X
Фото:

Компанії Boeing та GE Aerospace зіткнулися з новою технічною проблемою, що стосується довговічності ущільнення двигуна GE9X, розробленого для флагманського лайнера 777X. Потенційний дефект був виявлений під час планових перевірок, що змусило інженерів розпочати аналіз необхідності переробки та модернізації компонентів під час майбутнього обслуговування. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Проблема стосується зносостійкості ущільнювачів, що критично важливо для роботи авіаційних двигунів, особливо в умовах екстремальних температур та запиленості, характерних для Близького Сходу. Попри виявлений недолік, керівництво Boeing запевняє, що це не вплине на графік сертифікації.

Airbus розпочинає продаж подовженої версії літака A22030.01.26, 03:49 • 4697 переглядiв

Самі двигуни GE9X пройшли сертифікацію ще у 2020 році, проте зараз проходять додаткову програму інспекцій безпосередньо на крилі літака.

Важливо, що поки ми працюємо над цим питанням, ми продовжуємо наші сертифікаційні льотні випробування. І ми не очікуємо, що це вплине на наші результати у 2027 році

– заявила головний виконавчий директор Boeing Келлі Ортберг під час конференції з питань прибутків.

Ризики для графіку поставок та фінансові наслідки

Авіакомпанія Emirates, яка є найбільшим замовником моделі 777X, уже попередила виробника про недопустимість будь-яких початкових несправностей під час експлуатації.

Для Boeing, який уже переніс перші поставки на 2027 рік через затримки в сертифікації та повідомив про збитки у розмірі 4,9 мільярда доларів за третій квартал, будь–які нові технічні перепони несуть серйозні фінансові ризики. Наразі інженери GE Aerospace визначають масштаб коригувальних дій, щоб забезпечити відповідність систем безпеки та якості високим стандартам авіаційної галузі.

Boeing 737 MAX 10 допущено до другого етапу випробувань попри технічні проблеми10.01.26, 05:17 • 4826 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Ассошіейтед Прес
Boeing