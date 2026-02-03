Boeing та GE виявили технічну несправність у двигунах нового літака 777X
Київ • УНН
Компанії Boeing та GE Aerospace зіткнулися з проблемою довговічності ущільнення двигуна GE9X для лайнера 777X. Це не вплине на графік сертифікації, але може мати фінансові наслідки для Boeing.
Компанії Boeing та GE Aerospace зіткнулися з новою технічною проблемою, що стосується довговічності ущільнення двигуна GE9X, розробленого для флагманського лайнера 777X. Потенційний дефект був виявлений під час планових перевірок, що змусило інженерів розпочати аналіз необхідності переробки та модернізації компонентів під час майбутнього обслуговування. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Проблема стосується зносостійкості ущільнювачів, що критично важливо для роботи авіаційних двигунів, особливо в умовах екстремальних температур та запиленості, характерних для Близького Сходу. Попри виявлений недолік, керівництво Boeing запевняє, що це не вплине на графік сертифікації.
Airbus розпочинає продаж подовженої версії літака A22030.01.26, 03:49 • 4697 переглядiв
Самі двигуни GE9X пройшли сертифікацію ще у 2020 році, проте зараз проходять додаткову програму інспекцій безпосередньо на крилі літака.
Важливо, що поки ми працюємо над цим питанням, ми продовжуємо наші сертифікаційні льотні випробування. І ми не очікуємо, що це вплине на наші результати у 2027 році
Ризики для графіку поставок та фінансові наслідки
Авіакомпанія Emirates, яка є найбільшим замовником моделі 777X, уже попередила виробника про недопустимість будь-яких початкових несправностей під час експлуатації.
Для Boeing, який уже переніс перші поставки на 2027 рік через затримки в сертифікації та повідомив про збитки у розмірі 4,9 мільярда доларів за третій квартал, будь–які нові технічні перепони несуть серйозні фінансові ризики. Наразі інженери GE Aerospace визначають масштаб коригувальних дій, щоб забезпечити відповідність систем безпеки та якості високим стандартам авіаційної галузі.
Boeing 737 MAX 10 допущено до другого етапу випробувань попри технічні проблеми10.01.26, 05:17 • 4826 переглядiв