Boeing та GE виявили технічну несправність у двигунах нового літака 777X

Компанії Boeing та GE Aerospace зіткнулися з новою технічною проблемою, що стосується довговічності ущільнення двигуна GE9X, розробленого для флагманського лайнера 777X. Потенційний дефект був виявлений під час планових перевірок, що змусило інженерів розпочати аналіз необхідності переробки та модернізації компонентів під час майбутнього обслуговування. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Проблема стосується зносостійкості ущільнювачів, що критично важливо для роботи авіаційних двигунів, особливо в умовах екстремальних температур та запиленості, характерних для Близького Сходу. Попри виявлений недолік, керівництво Boeing запевняє, що це не вплине на графік сертифікації.

Самі двигуни GE9X пройшли сертифікацію ще у 2020 році, проте зараз проходять додаткову програму інспекцій безпосередньо на крилі літака.

Важливо, що поки ми працюємо над цим питанням, ми продовжуємо наші сертифікаційні льотні випробування. І ми не очікуємо, що це вплине на наші результати у 2027 році