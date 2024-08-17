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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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BMW отзывает 1,36 млн автомобилей в Китае из-за проблем с подушками безопасности

BMW отзывает 1,36 млн автомобилей в Китае из-за проблем с подушками безопасности

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 03:35  •  3012 просмотра

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BMW отзывает 1,36 млн автомобилей в Китае из-за потенциальных проблем с подушками безопасности Takata. Отзыв касается моделей 2003-2017 годов, включая 598 тыс. произведенных в Китае и 759 тыс. импортируемых авто.

BMW вместе с китайским партнером объявила об отзыве 1,36 миллиона автомобилей, которые были произведены и импортированы в Китай из-за потенциальных проблем с подушками безопасности Takata. Об этом сообщает Государственной администрации Китая по регулированию рынка, передает УНН.

Детали

Признаки дефекта касаются моделей, изготовленных в период с 2003 по 2017 годы. Отзыву подлежат 598 тысяч автомобилей, произведенных на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive в Китае, а также 759 тысяч импортированных автомобилей.

Отмечается, что проблема заключается в возможных дефектах подушек безопасности, которые были установлены на руль после доработки владельцами. Как сообщает Reuters, BMW пообещала бесплатно заменить неисправные подушки безопасности водителя, чтобы устранить потенциальные риски.

Напомним

В феврале сообщалось, что Mercedes-Benz отзывает 250 000 автомобилей по всему миру, начиная с 2023 модельного года, включая модели AMG GT, C-Class, CLE, E-Class, EQE, EQS, GLC, S-Class и SL, для замены определенных деталей из-за потенциальных проблем с предохранителями, которые могут вызвать отказ двигателя и пожар.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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