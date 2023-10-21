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Bloomberg: США и Израиль обсуждают будущее сектора Газа без ХАМАС

Киев • УНН

 • 210864 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Официальные лица США и Израиля, которые рассматривают будущее сектора Газа после вытеснения ХАМАС, начали обсуждать возможности, в частности, потенциальное создание временного правительства при поддержке Организации Объединенных Наций и с участием арабских правительств, со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями в правительстве США, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Bloomberg: США и Израиль обсуждают будущее сектора Газа без ХАМАС

Детали

Как указано, обсуждения все еще находятся на ранней стадии и зависят от дальнейших событий, не последним из которых будет успех израильского наземного наступления, по словам собеседников агентства. И любая такая возможность потребует поддержки со стороны арабских стран региона, что ни в коем случае не является бесспорным, указывает издание.

Израильские официальные лица неоднократно заявляли, что они не намерены оккупировать Газу, но они также заявляли, что продолжение правления ХАМАС неприемлемо после нападения 7 октября, во время которого группировка убила 1400 израильтян и взяла в заложники 200 человек.

"Задача достижения обеих этих целей усилила обеспокоенность США тем, что Израиль недостаточно продумал, что произойдет после наземного наступления. США также обеспокоены тем, что нападение в Газе, не имеющее четкой цели, кроме изгнания ХАМАС, может превратить конфликт в региональную войну", - пишет издание.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что сейчас основное внимание уделяется объединению мира против террористов и скорейшей доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. 

В то же время, судьба Газы после вероятного наземного вторжения стала одной из самых насущных проблем для американских чиновников. В течение двух недель после нападения ХАМАС команда президента Джо Байдена пыталась балансировать между поддержкой Израиля и опасениями по поводу разворачивающегося гуманитарного кризиса в секторе Газа, отмечает издание.

По данным источников, США и их союзники стремились замедлить сроки вторжения, чтобы выиграть время для того, чтобы больше людей покинули север Газы, а также для проведения секретных переговоров при посредничестве Катара с целью добиться освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС. Двое граждан США - мать и дочь из Иллинойса - были освобождены в пятницу.

Представители администрации Байдена, как указано, до сих пор избегали публичных обсуждений возможных договоренностей об управлении Газой.

Напомним

Мировые лидеры собрались в Египте на мирный саммит.

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