Світові лідери прибули до Єгипту на мирний саміт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Єгипет у суботу проводить мирний саміт щодо кризи в секторі Гази, але регіональні експерти були песимістичні щодо того, що ця зустріч дозволить досягти чогось значного для деескалації ситуації та захисту цивільного населення, повідомляє CNN, пише УНН.
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Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас перебував у столиці Єгипту на Каїрському мирному саміті, на якому були присутні представники 34 країн та трьох організацій Організації Об'єднаних Націй та міжнародних організацій. Ізраїль був відсутній на саміті.
До Каїра прибули ще кілька лідерів з регіону, зокрема король Йорданії Абдалла, президент Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян, король Бахрейну Хамад ібн Іса аль-Халіфа, емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані, наслідний принц Кувейту Мішааль аль-Ахмед ас-Сабах.
Прибуття учасників саміту транслювалося у прямому ефірі єгипетським телебаченням.
Прилетіли й інші світові лідери, зокрема президент ПАР Сіріл Рамафоса, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, голова Євроради Шарль Мішель.
Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який виступив з промовою на відкритті саміту, ініціював зустріч щодо ситуації в секторі Газа, запросивши регіональних та міжнародних лідерів до Каїра для участі у зусиллях щодо розв'язання кризи.
Доповнення
Надії на прорив применшили в середовищі експертів. Далія Дасса Кей, старший науковий співробітник Центру міжнародних відносин Беркла Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, сказала CNN: «Я маю сумнів, що ми побачимо дуже негайні конкретні результати», але додала: «Очевидно, що єгиптяни та інші жителі регіону відчувають необхідність показати якийсь дипломатичний горизонт».