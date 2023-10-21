Мировые лидеры прибыли в Египет на мирный саммит

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 52 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 5668 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 21373 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 98403 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 56670 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 79287 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 223171 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 76431 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 124827 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168048 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.2м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 100509 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 95569 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 145162 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 67816 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 20375 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 98467 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 145574 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 223222 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 274776 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 326001 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 9446 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 20646 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 68079 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 57848 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 56200 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Мировые лидеры прибыли в Египет на мирный саммит

Киев • УНН

 • 540057 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Египет в субботу проводит мирный саммит по кризису в секторе Газа, но региональные эксперты были пессимистичны относительно того, что эта встреча позволит достичь чего-то значительного для деэскалации ситуации и защиты гражданского населения, сообщает CNN, пишет УНН.

Мировые лидеры прибыли в Египет на мирный саммит

Детали

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас находился в столице Египта на Каирском мирном саммите, на котором присутствовали представители 34 стран и трех организаций Организации Объединенных Наций и международных организаций. Израиль отсутствовал на саммите.

В Каир прибыли еще несколько лидеров из региона, в частности король Иордании Абдалла, президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа, эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани, наследный принц Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Прибытие участников саммита транслировалось в прямом эфире египетским телевидением.

Прилетели и другие мировые лидеры, в частности президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, председатель Евросовета Шарль Мишель.

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, выступивший с речью на открытии саммита, инициировал встречу по ситуации в секторе Газа, пригласив региональных и международных лидеров в Каир для участия в усилиях по разрешению кризиса.

Дополнение

Надежды на прорыв приуменьшили в среде экспертов. Далия Дасса Кей, старший научный сотрудник Центра международных отношений Беркла Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сказала CNN: «Я сомневаюсь, что мы увидим очень немедленные конкретные результаты», но добавила: «Очевидно, что египтяне и другие жители региона чувствуют необходимость показать какой-то дипломатический горизонт».

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04