Мировые лидеры прибыли в Египет на мирный саммит
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Египет в субботу проводит мирный саммит по кризису в секторе Газа, но региональные эксперты были пессимистичны относительно того, что эта встреча позволит достичь чего-то значительного для деэскалации ситуации и защиты гражданского населения, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас находился в столице Египта на Каирском мирном саммите, на котором присутствовали представители 34 стран и трех организаций Организации Объединенных Наций и международных организаций. Израиль отсутствовал на саммите.
В Каир прибыли еще несколько лидеров из региона, в частности король Иордании Абдалла, президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа, эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани, наследный принц Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.
Прибытие участников саммита транслировалось в прямом эфире египетским телевидением.
Прилетели и другие мировые лидеры, в частности президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, председатель Евросовета Шарль Мишель.
Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, выступивший с речью на открытии саммита, инициировал встречу по ситуации в секторе Газа, пригласив региональных и международных лидеров в Каир для участия в усилиях по разрешению кризиса.
Дополнение
Надежды на прорыв приуменьшили в среде экспертов. Далия Дасса Кей, старший научный сотрудник Центра международных отношений Беркла Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сказала CNN: «Я сомневаюсь, что мы увидим очень немедленные конкретные результаты», но добавила: «Очевидно, что египтяне и другие жители региона чувствуют необходимость показать какой-то дипломатический горизонт».