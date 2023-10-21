Bloomberg: США та Ізраїль обговорюють майбутнє сектору Гази без ХАМАС

Деталі

Як вказано, обговорення все ще перебувають на ранній стадії та залежать від подальших подій, не останнім з яких буде успіх ізраїльського наземного наступу, за словами співрозмовників агентства. І будь-яка така можливість вимагатиме підтримки з боку арабських країн регіону, що в жодному разі не є безперечним, вказує видання.

Ізраїльські офіційні особи неодноразово заявляли, що вони не мають наміру окупувати Газу, але вони також заявляли, що продовження правління ХАМАС неприйнятне після нападу 7 жовтня, під час якого угруповання вбило 1400 ізраїльтян і взяло в заручники 200 осіб.

"Завдання досягнення обох цих цілей посилило стурбованість США тим, що Ізраїль недостатньо продумав, що станеться після наземного наступу. США також стурбовані тим, що напад у Газі, який не має чіткої мети, окрім вигнання ХАМАС, може перетворити конфлікт у регіональну війну", - пише видання.

Представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що наразі основна увага приділяється об'єднанню світу проти терористів та якнайшвидшій доставці гуманітарної допомоги до сектору Гази.

Водночас, доля Гази після ймовірного наземного вторгнення стала однією з найнагальніших проблем для американських чиновників. Протягом двох тижнів після нападу ХАМАС команда президента Джо Байдена намагалася балансувати між підтримкою Ізраїлю і побоюваннями з приводу гуманітарної кризи, що розгортається, в секторі Газа, зазначає видання.

За даними джерел, США і їх союзники прагнули уповільнити терміни вторгнення, щоб виграти час для того, щоб більше людей залишили північ Гази, а також для проведення секретних переговорів за посередництва Катару з метою домогтися звільнення заручників, які утримуються ХАМАС. Двох громадян США - матір та доньку з Іллінойсу - було звільнено у п'ятницю.

Представники адміністрації Байдена, як вказано, досі уникали публічних обговорень можливих домовленостей про управління Газою.

Нагадаємо

Світові лідери зібралися у Єгипті на мирний саміт.