Bloomberg: США та Ізраїль обговорюють майбутнє сектору Гази без ХАМАС

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 3832 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 19136 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 91857 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 164839 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 167762 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 134611 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136322 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87324 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93948 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99558 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.2м/с
50%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 12817 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 9378 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 13722 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 12205 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 8626 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 167765 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 230354 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 378905 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 315645 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 423255 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11845 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17143 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33755 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30354 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 134611 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Bloomberg: США та Ізраїль обговорюють майбутнє сектору Гази без ХАМАС

Київ • УНН

 • 210864 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Офіційні особи США та Ізраїлю, які розглядають майбутнє сектору Гази після витіснення ХАМАС, почали обговорювати можливості, зокрема, потенційне створення тимчасового уряду за підтримки Організації Об'єднаних Націй та за участю арабських урядів, з посиланням на людей, знайомих з обговореннями в уряді США, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Bloomberg: США та Ізраїль обговорюють майбутнє сектору Гази без ХАМАС

Деталі

Як вказано, обговорення все ще перебувають на ранній стадії та залежать від подальших подій, не останнім з яких буде успіх ізраїльського наземного наступу, за словами співрозмовників агентства. І будь-яка така можливість вимагатиме підтримки з боку арабських країн регіону, що в жодному разі не є безперечним, вказує видання.

Ізраїльські офіційні особи неодноразово заявляли, що вони не мають наміру окупувати Газу, але вони також заявляли, що продовження правління ХАМАС неприйнятне після нападу 7 жовтня, під час якого угруповання вбило 1400 ізраїльтян і взяло в заручники 200 осіб.

"Завдання досягнення обох цих цілей посилило стурбованість США тим, що Ізраїль недостатньо продумав, що станеться після наземного наступу. США також стурбовані тим, що напад у Газі, який не має чіткої мети, окрім вигнання ХАМАС, може перетворити конфлікт у регіональну війну", - пише видання.

Представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що наразі основна увага приділяється об'єднанню світу проти терористів та якнайшвидшій доставці гуманітарної допомоги до сектору Гази. 

Водночас, доля Гази після ймовірного наземного вторгнення стала однією з найнагальніших проблем для американських чиновників. Протягом двох тижнів після нападу ХАМАС команда президента Джо Байдена намагалася балансувати між підтримкою Ізраїлю і побоюваннями з приводу гуманітарної кризи, що розгортається, в секторі Газа, зазначає видання.

За даними джерел, США і їх союзники прагнули уповільнити терміни вторгнення, щоб виграти час для того, щоб більше людей залишили північ Гази, а також для проведення секретних переговорів за посередництва Катару з метою домогтися звільнення заручників, які утримуються ХАМАС. Двох громадян США - матір та доньку з Іллінойсу - було звільнено у п'ятницю.

Представники адміністрації Байдена, як вказано, досі уникали публічних обговорень можливих домовленостей про управління Газою.

Нагадаємо

Світові лідери зібралися у Єгипті на мирний саміт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,242.37
Ethereum
$1,635.65