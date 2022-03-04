Bloomberg прекращает свою работу в России

Детали

Такое решение редакция приняла после того, как президент РФ Владимир Путин подписал изменения в Уголовном кодексе. Отныне, всем, кто распространяет "фейковые новости" о вооруженных силах России или призывает к санкциям против страны, грозит 15 лет заключения.

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"Мы с большим сожалением приняли решение временно остановить сбор новостей в России. Изменения в Уголовном кодексе, которые, кажется, призваны превратить любого независимого репортера на преступника исключительно по ассоциации, делает невозможным сохранение любого подобия нормальной журналистики внутри страны", - сообщил главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт.

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