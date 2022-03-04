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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 54728 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Bloomberg припиняє свою роботу в Росії

Bloomberg припиняє свою роботу в Росії

Київ • УНН

 • 101498 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Видання Bloomberg тимчасово зупинило свою роботу на території Російської Федерації. Рішення було прийняте після змін у Кримінальному кодексі РФ, повідомляє УНН.

Деталі 

Таке рішення редакція прийняла після того, як президент РФ Володимир Путін підписав зміни до Кримінального кодексу. Віднині, всім, хто поширює "фейкові новини" про збройні сили Росії або закликає до санкцій проти країни, загрожує 15 років ув’язнення.

Цитата

"Ми з великим жалем прийняли рішення тимчасово зупинити збір новин у Росії. Зміни у Кримінальному кодексі, які, здається, покликані перетворити будь-якого незалежного репортера на злочинця виключно за асоціацією, унеможливлює збереження будь-якої подоби нормальної журналістики всередині країни", - повідомив головний редактор Bloomberg Джон Міклетвейт.

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