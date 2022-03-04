Bloomberg припиняє свою роботу в Росії

Деталі

Таке рішення редакція прийняла після того, як президент РФ Володимир Путін підписав зміни до Кримінального кодексу. Віднині, всім, хто поширює "фейкові новини" про збройні сили Росії або закликає до санкцій проти країни, загрожує 15 років ув’язнення.

Цитата

"Ми з великим жалем прийняли рішення тимчасово зупинити збір новин у Росії. Зміни у Кримінальному кодексі, які, здається, покликані перетворити будь-якого незалежного репортера на злочинця виключно за асоціацією, унеможливлює збереження будь-якої подоби нормальної журналістики всередині країни", - повідомив головний редактор Bloomberg Джон Міклетвейт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Список компаній та корпорацій, які підтримали бойкот проти Росії та Білорусі.