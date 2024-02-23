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Блокировки движения автобусов на границе с Польшей нет - пограничники

Блокировки движения автобусов на границе с Польшей нет - пограничники

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 08:31  •  12103 просмотра

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По словам представителя Государственной пограничной службы, сейчас на пунктах пропуска на украинско-польской границе нет блокировки для автомобилей и автобусов, движение осуществляется беспрепятственно в обоих направлениях.

Блокировка для легковых автомобилей и автобусов на пунктах пропуска на украинско-польской границе в настоящее время отсутствует. Движение свободно осуществляется в обоих направлениях. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.

На всех направлениях движение для легковых автомобилей и автобусов, которыми пересекают границу обычные граждане, свободное в обоих направлениях. Единственный день, когда блокировалось движение для этой категории транспорта - 20 февраля на трех пунктах пропуска: "Рава-Русская", "Устилуг", "Угринов"

- ответил Демченко на вопрос, фиксируется ли сейчас блокирование общественного транспорта, автобусов, частных автомобилей на ПП.

Демченко отметил, что в целом сейчас пассажиропоток невысокий.

"Если говорить об обычных гражданах, которые пересекают границу, то сейчас пассажиропоток в целом невысокий. Он фактически колеблется на уровне 65-70 тыс. человек в сутки в обоих направлениях. И очередей для легковых автомобилей и автобусов на выезд из Украины сейчас нет", - сказал Демченко.

Дополнение

Демченко сообщал, что в очередях на шести пунктах пропуска на территории Польши в сторону Украины на фоне блокады польскими фермерами на сегодня находится около 2460 грузовиков. Наиболее критически низкие показатели - в направлении ПП "Шегини" и "Ягодин".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
polshaПольша
Блокування руху автобусів на кордоні з Польщею немає - прикордонники
No blocking of bus traffic on the border with Poland - border guards
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Блокировки движения автобусов на границе с Польшей нет - пограничники

По словам представителя Государственной пограничной службы, сейчас на пунктах пропуска на украинско-польской границе нет блокировки для автомобилей и автобусов, движение осуществляется беспрепятственно в обоих направлениях.

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