Блокування руху автобусів на кордоні з Польщею немає - прикордонники
Київ • УНН
За словами речника Державної прикордонної служби, наразі на пунктах пропуску на українсько-польському кордоні немає блокування для автомобілів та автобусів, рух здійснюється безперешкодно в обох напрямках.
Блокування для легкових автомобілів та автобусів на пунктах пропуску на українсько-польському кордоні наразі відсутнє. Рух вільний в обох напрямках. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
На всіх напрямках рух для легкових автомобілів та автобусів, якими перетинають кордон звичайні громадяни, вільний в обох напрямках. Єдиний день, коли блокувався рух для цієї категорії транспорту - 20 лютого на трьох пунктах пропуску: "Рава-Руська", "Устилуг", "Угринів"
Демченко зазначив, що загалом зараз пасажиропотік невисокий.
"Якщо говорити про звичайних громадян, які перетинають кордон, то зараз пасажиропотік загалом невисокий. Він фактично коливається на рівні 65-70 тис. осіб за добу в обох напрямках. І черг для легкових автомобілів та автобусів на виїзд з України зараз немає", - сказав Демченко.
Доповнення
Демченко повідомляв, що у чергах на шістьох пунктах пропуску на території Польщі в бік України на тлі блокади польськими фермерів на сьогодні перебуває близько 2 460 вантажівок. Найбільш критично низькі показники - у напрямку ПП "Шегині" та "Ягодин".