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Блокування руху автобусів на кордоні з Польщею немає - прикордонники

Київ • УНН

 • 28679 перегляди

За словами речника Державної прикордонної служби, наразі на пунктах пропуску на українсько-польському кордоні немає блокування для автомобілів та автобусів, рух здійснюється безперешкодно в обох напрямках.

Блокування руху автобусів на кордоні з Польщею немає - прикордонники

Блокування для легкових автомобілів та автобусів на пунктах пропуску на українсько-польському кордоні наразі відсутнє. Рух вільний в обох напрямках. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

На всіх напрямках рух для легкових автомобілів та автобусів, якими перетинають кордон звичайні громадяни, вільний в обох напрямках. Єдиний день, коли блокувався рух для цієї категорії транспорту - 20 лютого на трьох пунктах пропуску: "Рава-Руська", "Устилуг", "Угринів"

- відповів Демченко на запитання, чи фіксується зараз блокування громадського транспорту, автобусів, приватних автомобілів на ПП.

Демченко зазначив, що загалом зараз пасажиропотік невисокий.

"Якщо говорити про звичайних громадян, які перетинають кордон, то зараз пасажиропотік загалом невисокий. Він фактично коливається на рівні 65-70 тис. осіб за добу в обох напрямках. І черг для легкових автомобілів та автобусів на виїзд з України зараз немає", - сказав Демченко.

Доповнення

Демченко повідомляв, що у чергах на шістьох пунктах пропуску на території Польщі в бік України на тлі блокади польськими фермерів на сьогодні перебуває близько 2 460 вантажівок. Найбільш критично низькі показники - у напрямку ПП "Шегині" та "Ягодин".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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