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Блок Пашиняна лидирует на выборах в Армении

Киев • УНН

 • 8592 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" лидирует по предварительным данным ЦИК Армении. Об этом сообщает издание "Радио Свобода", которое ссылается на местные избирательные органы, информирует УНН.

Блок Пашиняна лидирует на выборах в Армении

“Из уже посчитанных голосов 60% поддерживают „Мой шаг“. По данным 10% избирательных участков, ближайший соперник альянса — Партия процветающей Армении, основанная бизнесменом Гагиком Царукяном. Сейчас она имеет 10,1% голосов”, — говорится в сообщении издания.

Окончательные результаты выборов, состоявшихся в Армении 9 декабря будут известны в течение 24 часов.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 48,6% — на 12% ниже, чем на предыдущих выборах в апреле 2017 года.

Никол Пашинян, проголосовав на избирательном участке, пообещал, что после выборов начнется развитие “армянской демократии” и экономическая революция.

“Мы уже достигли своей главной цели: провести действительно свободные, прозрачные, демократические выборы. В будущем наша основная цель: укрепить демократию в Армении на институциональном уровне”.

Напомним, Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел в отставку, чтобы провести досрочные парламентские выборы.

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