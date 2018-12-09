Блок Пашиняна лідирує на виборах у Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Блок виконувача обов'язків прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Мій крок" лідує за попередніми даними ЦВК Вірменії. Про це повідомляє "Радіо Свобода", який посилається на місцеві виборчі органи, інформує УНН.
“З уже порахованих голосів 60% підтримують „Мій крок“. За даними 10% виборчих дільниць, найближчий суперник альянсу — Партія процвітаючої Вірменії, заснована бізнесменом Гагіком Царукяном. Наразі вона має 10,1% голосів”, — йдеться в повідомленні видання.
Остаточні результати виборів, що відбулися у Вірменії 9 грудня, будуть відомі упродовж 24 годин.
За попередніми даними Центральної виборчої комісії, явка на виборах склала 48,6% — на 12% нижче, ніж на попередніх виборах у квітні 2017 року.
Нікол Пашинян, проголосувавши на виборчій дільниці, пообіцяв, що після виборів почнеться розбудова “вірменської демократії” та економічна революція.
“Ми вже досягли своєї головної мети: провести дійсно вільні, прозорі, демократичні вибори. На майбутнє наша основна мета: зміцнити демократію у Вірменії на інституційному рівні”.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пішов у відставку, щоб провести дострокові парламентські вибори.