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The Economist

Блогера Вальдемара Де Сало оштрафовали более чем на 5 млн грн за рекламу казино

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Блогер рекламировал азартные игры в Telegram, YouTube, Kick и TikTok с нарушениями законодательства. Личность установили при участии СБУ.

Блогера Вальдемара Де Сало оштрафовали более чем на 5 млн грн за рекламу казино

Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало блогера Вальдемара Де Сало на 5,2 млн гривен за незаконную рекламу азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба PlayCity, передает УНН

PlayCity оштрафовало блогера на 5,2 млн гривен за незаконную рекламу азартных игр. Вальдемар Де Сало распространял незаконную рекламу в своих аккаунтах в Telegram, YouTube, Kick и TikTok 

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что работники агентства зафиксировали сразу несколько нарушений законодательства, в частности, реклама:

  • размещалась в соцсетях, которые не имеют статуса медиа для аудитории 21+;
    • распространялась в формате продакт-плейсмента;
      • не содержала обязательного предупреждения о рисках игровой зависимости;
        • не содержала информации о лицензии организатора азартных игр.

          Установить личность нарушителя удалось благодаря сотрудничеству с Управлением СБУ в Хмельницкой области. 

          Напомним 

          Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало блогершу Анну Алхим на 4,8 млн грн за незаконную рекламу казино. 

          Павел Башинский

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