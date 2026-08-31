Блогера Вальдемара Де Сало оштрафовали более чем на 5 млн грн за рекламу казино

Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало блогера Вальдемара Де Сало на 5,2 млн гривен за незаконную рекламу азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба PlayCity, передает УНН.

PlayCity оштрафовало блогера на 5,2 млн гривен за незаконную рекламу азартных игр. Вальдемар Де Сало распространял незаконную рекламу в своих аккаунтах в Telegram, YouTube, Kick и TikTok - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники агентства зафиксировали сразу несколько нарушений законодательства, в частности, реклама:

размещалась в соцсетях, которые не имеют статуса медиа для аудитории 21+;

распространялась в формате продакт-плейсмента;

не содержала обязательного предупреждения о рисках игровой зависимости;

не содержала информации о лицензии организатора азартных игр.

Установить личность нарушителя удалось благодаря сотрудничеству с Управлением СБУ в Хмельницкой области.

Напомним

Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало блогершу Анну Алхим на 4,8 млн грн за незаконную рекламу казино.