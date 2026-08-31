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Блогера Вальдемара Де Сало оштрафували на понад 5 млн грн за рекламу казино

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Блогер рекламував азартні ігри в Telegram, YouTube, Kick і TikTok із порушеннями законодавства. Особу встановили за участю СБУ.

Блогера Вальдемара Де Сало оштрафували на понад 5 млн грн за рекламу казино

Держагентство з питань регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity оштрафувало блогера Вальдемара Де Сало на 5,2 млн гривень за незаконну рекламу азартних ігор. Про це повідомляє пресслужба PlayCity, передає УНН

PlayCity оштрафувало блогера на 5,2 млн гривень за незаконну рекламу азартних ігор. Вальдемар Де Сало поширював незаконну рекламу у своїх акаунтах у Telegram, YouTube, Kick та TikTok 

- йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що працівники агентства зафіксували одразу кілька порушень законодавства, зокрема, реклама:

  • розміщувалася в соцмережах, які не мають статус медіа для аудиторії 21+;
    • поширювалася у форматі продакт-плейсменту;
      • не містила обов’язкового попередження про ризики ігрової залежності;
        • не містила інформації про ліцензію організатора азартних ігор.

          Встановити особу порушника вдалося завдяки співпраці з Управлінням СБУ в Хмельницькій області. 

          Нагадаємо 

          Держагентство з питань регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity оштрафувало блогерку Анну Алхім на 4,8 млн грн за незаконну рекламу казино. 

          Павло Башинський

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