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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59726 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71978 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74857 просмотра

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10 марта, 15:15 • 106227 просмотра

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Около половины населения Южного Судана страдает от голода

Около половины населения Южного Судана страдает от голода

Киев  •  УНН

 • 16739 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. На сегодняшний день не менее 5,3 миллиона, или 48 процентов, население Южного Судана страдает от жестокого голода. Такую информацию предоставили как в правительстве этой африканской страны, так и в ряде организации ООН, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Гражданская война между народами нуэров и динка, который начался после неудачного военного переворота в декабре 2013 года, привела к тому, что 48 процентов населения этой африканской страны страдает от сильного голода. Без немедленных действий гуманитарная катастрофа может приобрести еще большие масштабы, предостерегают в ООН.

Как отмечается в совместном заявлении ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы (WFP) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), если в ближайшее время объемы гуманитарной помощи существенно не увеличат, то уже скоро от сильного голода будут страдать более семи миллионов жителей Южного Судана. Среди прочего угроза острого голода нависла, в том числе и над 1,3 миллиона детей, многие из которых могут умереть от длительного недоедания. По данным ЮНИСЕФ, в целом в 11 регионах страны существует высокая угроза голода. Из необходимых на экстренную гуманитарную помощь в 2018 году 1,3 миллиарда евро ООН удалось собрать от международного сообщества пока только 5,5 процента.

Напомним, в 31 случае сексуального насилия и сексуальной эксплуатации, полученное в адрес сотрудников ООН, говорится как минимум о 24 женщин и 6 девочек, ставших жертвами сексуальных преступлений. В Центральноафриканской Республике, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Гаити с пострадавшими работают адвокаты ООН.

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