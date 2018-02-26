Около половины населения Южного Судана страдает от голода

Гражданская война между народами нуэров и динка, который начался после неудачного военного переворота в декабре 2013 года, привела к тому, что 48 процентов населения этой африканской страны страдает от сильного голода. Без немедленных действий гуманитарная катастрофа может приобрести еще большие масштабы, предостерегают в ООН.

Как отмечается в совместном заявлении ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы (WFP) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), если в ближайшее время объемы гуманитарной помощи существенно не увеличат, то уже скоро от сильного голода будут страдать более семи миллионов жителей Южного Судана. Среди прочего угроза острого голода нависла, в том числе и над 1,3 миллиона детей, многие из которых могут умереть от длительного недоедания. По данным ЮНИСЕФ, в целом в 11 регионах страны существует высокая угроза голода. Из необходимых на экстренную гуманитарную помощь в 2018 году 1,3 миллиарда евро ООН удалось собрать от международного сообщества пока только 5,5 процента.

Напомним, в 31 случае сексуального насилия и сексуальной эксплуатации, полученное в адрес сотрудников ООН, говорится как минимум о 24 женщин и 6 девочек, ставших жертвами сексуальных преступлений. В Центральноафриканской Республике, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Гаити с пострадавшими работают адвокаты ООН.