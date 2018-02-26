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Близько половини населення Південного Судану потерпає від голоду

Близько половини населення Південного Судану потерпає від голоду

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. На сьогодні не менше 5,3 мільйона, або 48 відсотків, населення Південного Судану потерпає від лютого голоду. Таку інформацію надали як в уряді цієї африканської країни, так і в низці організації ООН, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Громадянська війна між народами нуер та дінка, який розпочався після невдалого військового перевороту в грудні 2013 року, призвела до того, що 48 відсотків населення цієї африканської країни потерпає від сильного голоду. Без негайних дій гуманітарна катастрофа може набути ще більших масштабів, застерігають в ООН.

Як зазначається у спільній заяві ЮНІСЕФ, Всесвітної продовольчої програми (WFP) та Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), якщо найближчим часом обсяги гуманітарної допомоги істотно не збільшать, то вже скоро від сильного голоду потерпатимуть понад сім мільйонів жителів Південного Судану. Серед іншого загроза гострого голоду нависла, в тому числі, й над 1,3 мільйона дітей, багато з яких можуть померти від тривалого недоїдання. За даними ЮНІСЕФ, загалом у 11 регіонах країни існує висока загроза голоду. Із необхідних на екстрену гуманітарну допомогу в 2018 році 1,3 мільярда євро ООН вдалося зібрати від міжнародної спільноти поки що лише 5,5 відсотка.

Нагадаємо, у 31 випадку сексуального насильства і сексуальної експлуатації, отримане на адресу співробітників ООН, йдеться щонайменше про 24 жінок і 6 дівчаток, які стали жертвами сексуальних злочинів. У Центральноафриканській Республіці, Південному Судані, Демократичній Республіці Конго і Гаїті з потерпілими працюють адвокати ООН.

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