Около 90% товаров при экспорте оформляется через "единое окно"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Почти 90% товаров при экспорте оформляется по принципу “единого окна”. Об этом сообщил и.о. главы ГФС Мирослав Продан, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГФС.
“Сегодня 89% таможенных оформлений товаров в режиме ”экспорт“ уже осуществляется по принципу ”единого окна“. В режиме „импорт“ это количество несколько меньше и составляет 69%”, - отметил он.
Как уточнил он, ГФС доработала программный продукт, в котором сегодня работают таможенники и все смежные службы, осуществляющие контроль в пунктах пропуска.
“Сегодня налогоплательщик с помощью соответствующего программного обеспечения может в режиме он-лайн с телефона, планшета или другого устройства фактически осуществлять все процессы таможенного оформления, не находясь непосредственно в пункте пропуска или на внутренней таможне”, — отметил глава ГФС.
Напомним, 31 января правительство приняло решение по совершенствованию механизма “единого окна” на украинских таможнях.