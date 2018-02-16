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Близько 90% товарів при експорті оформлюється через "єдине вікно"

Близько 90% товарів при експорті оформлюється через "єдине вікно"

Київ • УНН

 • 8764 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Майже 90% товарів при експорті оформлюється за принципом “єдиного вікна”. Про це повідомив в.о. голови ДФС Мирослав Продан, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ДФС.

“Сьогодні 89% митних оформлень товарів у режимі „експорт“ вже здійснюється за принципом „єдиного вікна“. У режимі „імпорт“ ця кількість дещо менша та складає 69%”, — зауважив він.

Як уточнив він, ДФС доопрацювала програмний продукт, в якому сьогодні працюють митники та всі суміжні служби, які здійснюють контроль в пунктах пропуску.

“Сьогодні платник податків за допомогою відповідного програмного забезпечення може в режимі он-лайн з телефону, планшету, чи іншого пристрою фактично здійснювати всі процеси митного оформлення не перебуваючи безпосередньо в пункті пропуску або на внутрішній митниці”, — зазначив очільник ДФС.

Нагадаємо, 31 січня уряд ухвалив рішення для вдосконалення механізму “єдиного вікна” на українських митницях.

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