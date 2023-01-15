Около 70 человек погибли в результате авиакатастрофы в Непале

Детали

Отмечается, что сотни спасателей участвуют в разборе завалов на холме, где разбился самолет Yeti Airlines, на борту которого находились 72 человека. По предварительной информации, все, кто был на борту – погибли. Однако, на данный момент точно известно о 68 жертвах.

Генеральный директор Международного аэропорта Трибхуван Премнат Тхакур сообщил, что самолет с регистрационным номером 9N-ANC вылетел из Катманду в 10:30 по местному времени (6:45 по Киеву).

По данным Управления гражданской авиации Непала, среди пассажиров были 53 непальца, пять индийцев, четверо россиян, один ирландец, один австралиец, один аргентинец, два корейца и один француз.

Отмечается, что авиакатастрофа стала самой смертоносной в Непале с 1992 года, после того, как рейс Airbus A300 Пакистанских международных авиалиний врезался в склон холма на подходе к Катманду, в результате чего погибли все 167 человек на борту.

Добавим

Сегодня утром стало известно, что в Непале потерпел крушение пассажирский самолет компании Yeti Airlines.