Близько 70 людей загинули внаслідок авіакатастрофи в Непалі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Щонайменше 68 людей загинули внаслідок найбільшої авіакатастрофи в Непалі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
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Зазначається, що сотні рятувальників беруть участь у розборі завалів на пагорбі, де розбився літак Yeti Airlines, на борту якого перебувало 72 особи. За попередньою інформацією, всі, хто був на борту – загинули. Однак, на даний момент точно відомо про 68 жертв.
Генеральний директор Міжнародного аеропорту Трібхуван Премнат Тхакур повідомив, що літак із реєстраційним номером 9N-ANC вилетів із Катманду о 10:30 за місцевим часом (6:45 за Києвом).
За даними Управління цивільної авіації Непалу, серед пасажирів були 53 непальці, п'ять індійців, четверо росіян, один ірландець, один австралієць, один аргентинець, двоє корейців і один француз.
Зазначається, що авіакатастрофа стала найсмертоноснішою в Непалі з 1992 року, після того, як рейс Airbus A300 Пакистанських міжнародних авіаліній врізався в схил пагорба на підході до Катманду, внаслідок чого загинули всі 167 осіб на борту.
Додамо
Сьогодні вранці стало відомо, що в Непалі зазнав аварії пасажирський літак компанії Yeti Airlines.