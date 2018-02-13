Около 1 млрд людей отправляют через WhatsApp 55 млрд сообщений в день
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Основные причины успеха мессенджера WhatsApp кроются в его надежности и простоте. С таким заявлением выступил в понедельник в Дубае Нирадж Арора, вице-президент по развитию бизнеса компании WhatsApp Inc., которая создала всемирно известную систему обмена сообщениями, информирует УНН.
Он выступил на 6-м Всемирном правительственном саммите (World Government Summit), посвященной вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни.
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В престижном мероприятии принимают участие более 4 тысячи делегатов из 140 стран, включая глав международных организаций, представителей руководства ведущих научно-технических структур и технологических корпораций мира.
По словам Ароры, “число активных пользователей WhatsApp в месяц достигло 1,3 млрд человек, при этом ежедневно мессенджером пользуются около 1 млрд человек, отправляют порядка 55 млрд сообщений”. Также вице-президент заверил, что “текстовые послания и голосовые сообщения защищаются методом сквозного шифрования (end-to-end)”.
Как ранее сообщал УНН, создатели сервиса WhatsApp с 2018 года откажутся от поддержки смартфонов, на которых установлена ОС Windows 8.0 и более ранние версии, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10.