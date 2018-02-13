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Близько 1 млрд людей відправляють у день через WhatsApp 55 млрд повідомлень

Київ • УНН

 • 6765 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Основні причини успіху месенджера WhatsApp криються в його надійності і простоті. З такою заявою виступив у понеділок у Дубаї Нірадж Арора, віце-президент з розвитку бізнесу компанії WhatsApp Inc., яка створила всесвітньо відому систему обміну повідомленнями, інформує УНН.

Він виступив на 6-му Всесвітньому урядовому саміті (World Government Summit), присвяченій питанням ефективного державного управління та впровадження сучасних технологій у різні сфери життя.

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У престижному заході беруть участь понад 4 тисячі делегатів зі 140 країн, включаючи глав міжнародних організацій, представників керівництва провідних науково-технічних структур і технологічних корпорацій світу.

За словами Арори, “число активних користувачів WhatsApp на місяць досягло 1,3 млрд осіб, при цьому щодня месенджером користуються близько 1 млрд осіб, які відправляють порядку 55 млрд повідомлень”. Також віце-президент запевнив, що “текстові послання і голосові повідомлення захищаються методом наскрізного шифрування (end-to-end)”.

Як раніше повідомляв УНН, творці сервісу WhatsApp з 2018 року відмовляться від підтримки смартфонів, на яких встановлена ОС Windows 8.0 і раніші версії, а також BlackBerry OS або BlackBerry 10.

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