Близкий друг назвал смерть Геннадия Кернеса "странной"

"Утром позвонила жена Кернеса, сказала, что ее вызвали в больницу ночью. Ночью мой друг ушел из жизни. Человек, с которым я дружил 30 лет, мы не просто знакомы. Все в шоке, конечно. Но это жизнь ... что делать. Причем очень странно все. Он был в очень хорошем состоянии, уже врачи хотели отправлять его, но осложнения дало на почки, и когда почки перестали работать, уже ситуация изменилась. Надо дальше жить ... И дети, и жена, что делать - надо дальше жить", - заявил бизнесмен.

Он подчеркнул, что это большая потеря для Харькова, так как в городе Геннадий Кернес пользовался большой популярностью.

"Слава Богу, есть люди, с которыми он работал, которые, когда он уже болел, управляли городом. Для харьковчан ничего не изменится. Вся команда Геннадия Адольфовича остается работать, все будут продолжать его курс. Думаю, все должно быть нормально. Несколько последних дней я переживал, я с ним не разговаривал. А так мы общались каждый день. Он спрашивал, говорил он, звонил, давал команды Терехову, у меня спрашивал - нормальный был обычный диалог, как всегда. А здесь после почек ... эти три дня ... я переживал", - отметил Фукс.

Напомним, сегодня в 61-летнем возрасте умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Добавим, что по этому трагическому поводу в Харькове объявлен траур.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким, семье и харьковчанам по поводу смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Как сообщал УНН, о смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.

Впоследствии смерть политика подтвердили в Харьковском горсовете.

Также стало известно, что Кернеса похоронят в Харькове в начале следующей недели.

Напомним, в пятницу, 11 декабря, стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19.

Так 16 сентября 2020 года Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.

Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Все это время с 16 сентября Кернес не появлялся на официальных событиях.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги.

Как сообщалось, Кернес не мог успеть на первое заседание городского совета из-за рекомендации врачей.

Впрочем, отмечалось, что состояние городского головы Харькова значительно улучшилось. Настоящий мэрский срок был третьим для Кернеса.