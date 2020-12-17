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Близький друг назвав смерть Геннадія Кернеса “дивною”

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Бізнесмен Павло Фукс заявив, що ситуація навколо смерті мера Харкова Геннадія Кернеса “дуже дивна”, адже лікарі ще нещодавно говорили про чудовий стан політика, але ситуацію докорінно змінила раптова відмова нирок, яка сталася 11 грудня. Про це Фукс заявив у ефірі одного з телеканалів, інформує УНН.

Близький друг назвав смерть Геннадія Кернеса “дивною”

“Вранці зателефонувала дружина Кернеса, сказала, що її викликали до лікарні вночі. Вночі мій друг пішов з життя. Людина, з якою я дружив 30 років, ми не просто знайомі. Всі в шоці, звичайно. Але це життя ... що робити. Причому дуже дивно все. Він був в дуже хорошому стані, вже лікарі хотіли відправляти його, але ускладнення дало на нирки, і коли нирки перестали працювати, вже ситуація змінилася. Треба далі жити ... І діти, і дружина, що робити — треба далі жити”, — заявив бізнесмен.

Він підкреслив, що це велика втрата для Харкова, оскільки в місті Геннадій Кернес користувався великою популярністю.

“Слава Богу, є люди, з якими він працював, які, коли він уже хворів, управляли містом. Для харків’ян нічого не зміниться. Вся команда Геннадія Адольфовича залишається працювати, всі будуть продовжувати його курс. Думаю, все повинно бути нормально. Кілька останніх днів я переживав, бо я з ним не розмовляв. А так ми спілкувалися щодня. Він питав, розмовляв, дзвонив, давав команди Терехову, у мене перепитував — нормальний був звичайний діалог, як завжди. А тут після нирок ... ці три дні ... я переживав”, - зазначив Фукс.

Нагадаємо, сьогодні у 61-річному віці помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Додамо, що з цього трагічного приводу у Харкові оголошено триденну жалобу.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття близьким, родині та харків’янам з приводу смерті міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

Як повідомляв УНН, про смерть Кернеса повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс.

Згодом смерть політика підтвердили у Харківській міськраді.

Також стало відомо, що Кернеса поховають у Харкові на початку наступного тижня.

Нагадаємо, в п’ятницю, 11 грудня, стало відомо, що в мера Харкова не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес перехворів на COVID-19.

Так, 16 вересня 2020-го Кернеса доставили до німецької клініки “Шаріте” через ускладнення від коронавірусу.

Додамо, Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

28 квітня 2014 року на Геннадія Кернеса було скоєно замах.

Був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня з результатом 60,34% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Весь цей час з 16 вересня Кернес не з’являвся на офіційних подіях.

9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги.

Як повідомлялося, Кернес не міг встигнути на перше засідання міської ради через рекомендації лікарів.

Втім, зазначалося, що стан міського голови Харкова значно покращився. Теперешній мерський термін був третім для Кернеса.

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