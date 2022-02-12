Блинкен сегодня проведет телефонный разговор с Лавровым

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“Энтони Блинкен говорит, что сегодня поговорит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это происходит перед запланированным телефонным разговором между Байденом и Путиным, на фоне того, как США предупреждают, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время, в частности в ближайшие дни”, — написала журналистка CNN Дженнифер Ханслер на своей странице в Twitter.

Детали

Она также сообщила, что Блинкен заявил, что еще не получил официального ответа от России на свой письменный документ, переданный в Москву несколько недель назад, и планирует спросить министра иностранных дел России Сергея Лаврова, можно ли ожидать увидеть его в ближайшие дни.

Reuters в свою очередь сообщает, что Блинкен, анонсировавший переговоры с Лавровым в субботу, добавил, что Вашингтон и его союзники быстро введут жесткие экономические санкции, если Россия вторгнется в Украину. Госсекретарь США также сказал, что если Россия действительно заинтересована в урегулировании "украинского кризиса" дипломатическим путем, Вашингтон готов сыграть свою роль.

Дополнение

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны планируют провести телефонный разговор в субботу, 12 февраля.

По информации The Guardian, Джо Байден перед этим провел телефонные переговоры с другими лидерами НАТО и ЕС, где сообщил, что США считают, что Владимир Путин якобы решил осуществить вторжение в Украину, которое, согласно дипломатическим источникам, может произойти в течение ближайших нескольких дней.