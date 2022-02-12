Блінкен сьогодні проведе телефонну розмову з Лавровим
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен планує сьогодні, 12 лютого, провести телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Відповідну заяву Блінкена цитують західні ЗМІ, пише УНН.
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“Ентоні Блінкен каже, що сьогодні поговорить із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Це відбувається перед запланованою телефонною розмовою між Байденом та Путіним, на тлі того, як США попереджають, що Росія може вторгнутися до України у будь-який час, зокрема найближчими днями”, — написала журналістка CNN Дженніфер Ганслер на своїй сторінці у Twitter.
Деталі
Вона також повідомила, що Блінкен заявив, що ще не отримав офіційної відповіді від Росії на свій письмовий документ, переданий до Москви кілька тижнів тому, і планує запитати міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, чи можна очікувати побачити його найближчими днями.
Reuters своєю чергою повідомляє, що Блінкен, анонсувавши переговори з Лавровим в суботу, додав, що Вашингтон та його союзники швидко запровадять жорсткі економічні санкції, якщо Росія вторгнеться в Україну. Держсекретар США також сказав, що якщо Росія справді зацікавлена у врегулюванні "української кризи" дипломатичним шляхом, Вашингтон готовий зіграти свою роль.
Доповнення
Президенти Росії та США Володимир Путін та Джо Байден з ініціативи американської сторони планують провести телефонну розмову в суботу, 12 лютого.
За інформацією The Guardian, Джо Байден перед цим провів телефонні переговори з іншими лідерами НАТО та ЄС, де повідомив, що США вважають, що Володимир Путін нібито вирішив здійснити вторгнення в Україну, яке, згідно з дипломатичними джерелами, може статися протягом найближчих кількох днів.