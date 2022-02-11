Путин и Байден планируют 12 февраля провести телефонный разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны планируют провести телефонный разговор в субботу, 12 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет УНН.
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“Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов”, — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что “запросу предшествовало письменное обращение американской стороны”.
Ранее в пятницу о возможной телефонный разговор Байдена и Путина сообщил на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Добавим
Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, они состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена как лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.