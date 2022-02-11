Путін та Байден планують 12 лютого провести телефонну розмову
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Президенти Росії та США Володимир Путін та Джо Байден з ініціативи американської сторони планують провести телефонну розмову в суботу, 12 лютого. Про це повідомив речник російського лідера Дмитро Пєсков, пише УНН.
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“Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра ввечері за московським часом планується розмова двох президентів”, — сказав представник Кремля.
Пєсков наголосив, що “запиту передувало письмове звернення американської сторони”.
Раніше, в п’ятницю про можливу телефонну розмову Байдена і Путіна повідомив на брифінгу в Білому домі помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Додамо
Путін та Байден останній раз говорили телефоном наприкінці минулого року. До цього, 7 грудня, вони відбулися переговори в режимі відеоконференції. Перша очна зустріч Путіна і Байдена як лідерів держав пройшла в Женеві в червні 2021 року.