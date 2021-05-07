Блинкен прокомментировал возможное отключение России от SWIFT

Цитата:

"Не хочу говорить о каких-то гипотетических шагах, которые мы можем сделать в будущем. Скажу вот что: когда речь идет о том, чтобы сдержать агрессию, или о том, чтобы ответить, - мы рассмотрим любой разумный вариант", - отметил он.

Детали

Блинкен подчеркнул, что США будут отвечать, если Россия продолжит делать агрессивные шаги в отношении Украины или других американских партнеров.

"Не с целью эскалации, не потому, что нам нужен конфликт, а потому, что такие действия не могут оставаться без ответа, не могут быть безнаказанными... Но я искренне надеюсь на то, что Россия понимает: мы бы лучше предпочли более стабильные и предсказуемые отношения. Но в конце концов, это зависит от России - от того, что она делает, и того, что не делает", - подчеркнул Госсекретарь США.

Контекст

Депутаты Европарламента на пленарном заседании в четверг, 29 апреля, приняли критическую резолюцию по России. Документ осуждает действия РФ в отношении Чехии и Украины, а также лишение свободы оппозиционного к президенту РФ Владимиру Путину политика Алексея Навального. Европарламент, в частности, призвал выслать российских дипломатов и остановить "Северный поток-2", а в случае вооруженного вторжения РФ на территорию Украины - исключить РФ из платежной системы SWIFT, а также заморозить все европейские активы близких к российской власти олигархов и их семей.

SWIFT - международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены более 11 тысяч крупных организаций в 200 странах.

Дополнение

Государственный секретарь США Энтони Блинкен находился в Киеве с официальным визитом 5-6 мая. Он провел встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, с народными депутатами и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, Премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также была встреча с главой ПЦУ Епифанием.

В интервью по итогам визита Блинкен отметил, что США рассмотрят запрос Украины о предоставлении Украине нового вооружения.