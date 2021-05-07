Блінкен прокоментував можливе відключення Росії від SWIFT

Цитата:

“Не хочу говорити про якісь гіпотетичні кроки, які ми можемо зробити в майбутньому. Скажу ось що: коли йдеться про те, щоб стримати агресію, чи про те, щоб відповісти, - ми розглянемо будь-який розумний варіант”, – зазначив він.

Деталі

Блінкен наголосив, що США відповідатимуть, якщо Росія продовжить робити агресивні кроки щодо України чи щодо інших американських партнерів.

“Не з метою ескалації, не тому, що нам потрібен конфлікт, а тому, що такі дії не можуть залишатися без відповіді, не можуть бути безкарними... Але я щиро сподіваюся на те, що Росія розуміє: ми б краще надали перевагу більш стабільним і передбачуваним відносинам. Але зрештою, це залежить від Росії – від того, що вона робить, і того, що не робить”, – наголосив Держсекретар США.

Контекст

Депутати Європарламенту на пленарному засіданні у четвер, 29 квітня, ухвалили критичну резолюцію щодо Росії. Документ засуджує дії РФ щодо Чехії та України, а також позбавлення волі опозиційного до президента РФ Володимира Путіна політика Олексія Навального. Європарламент, зокрема, закликав вислати російських дипломатів і зупинити “Північний потік-2”, а в разі збройного вторгнення РФ на територію України — виключити РФ з платіжної системи SWIFT, а також заморозити всі європейські активи близьких до російської влади олігархів та їхніх сімей.

SWIFT — міжнародна система передачі інформації та здійснення платежів між банками. До неї підключені понад 11 тисяч великих організацій в 200 країнах.

Доповнення

Державний секретар США Ентоні Блінкен перебував у Києві з офіційним візитом 5-6 травня. Він провів зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, з народними депутатами та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Також була зустріч з очільником ПЦУ Епіфанієм.

В інтерв'ю за підсумками візиту Блінкен зазначив, що США розглянуть запит України щодо надання Україні нового озброєння.