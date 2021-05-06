США розглянуть запит України щодо надання озброєння - Блінкен

Цитата

“Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога – крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, – була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду”, – зазначив Блінкен.

Деталі

Зокрема, держсекретар США наголосив, що Росія відчує наслідки, якщо зважиться на новий акт агресії проти України. Він зазначив, що питання безпеки України є одним з пріоритетів для США.

Цитата

“Ми дали Москві чітко зрозуміти, що ми стежимо за ситуацією дуже уважно, і якщо Росія вчинить якісь дії, це не мине без наслідків. Водночас ми тісно працюємо з нашими партнерами в Україні, щоб упевнитися, що вони мають усе необхідне для того, щоб захистити Україну, її територію і її народ”, - сказав Блінкен.

Контекст

Держсекретар США Ентоні Блінкен перебував у Києві з офіційним візитом. Він прибував у середу, 5 травня, після 23:00.

6 травня зранку Блінкен провів зустрічі з народними депутатами та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обговорювалися у тому числі і реформи та військове співробітництво. Також була зустріч з очільником ПЦУ Епіфанієм.

Згодом відбулася офіційна зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Держсекретар США та голова української держави обговорили питання ситуації на сході України, Криму, "Північного потоку-2", розбудови співпраці з Україною.

Окрім того, відбулася зустріч Держсекретаря США з Прем'єром Денисом Шмигалем, де Шмигаль наголосив, що Україна налаштована на продовження боротьби з корупцією та забезпечення верховенства права.

Також на цій зустрічі сторони порушили питання енергетичної безпеки, зокрема і будівництво "Північного потоку-2" і протидію цьому.