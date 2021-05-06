США рассмотрят запрос Украины о предоставлении вооружения - Блинкен
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что США рассмотрит запрос Украины о предоставлении Украине нового вооружения. Об этом Блинкен рассказал Радио Свобода, пишет УНН.
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"Конечно, мы рассмотрим любой запрос. Здесь ключевым партнером Украины является Пентагон. Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь - кроме того очень значительной помощи, которую мы уже предоставили, в частности оснащение, - была бы полезной для Украины именно сейчас. Этот вопрос на стадии активного рассмотрения", - отметил Блинкен.
Детали
В частности, госсекретарь США подчеркнул, что Россия почувствует последствия, если решится на новый акт агрессии против Украины. Он отметил, что вопрос безопасности Украины является одним из приоритетов для США.
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"Мы дали Москве понять, что мы следим за ситуацией очень внимательно, и если Россия сделает какие-то действия, это не пройдет без последствий. В то же время мы тесно работаем с нашими партнерами в Украине, чтобы удостовериться, что они имеют все необходимое для того, чтобы защитить Украину, ее территорию и ее народ", - сказал Блинкен.
Контекст
Госсекретарь США Энтони Блинкен находился в Киеве с официальным визитом. Он прибывал в среду, 5 мая, после 23:00.
6 мая утром Блинкен провел встречи с народными депутатами и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обсуждались в том числе и реформы и военное сотрудничество. Также была встреча с главой ПЦУ Епифанием.
Впоследствии состоялась официальная встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь США и глава украинского государства обсудили вопросы ситуации на востоке Украины, Крыма, "Северного потока-2", развития сотрудничества с Украиной.
Кроме того, состоялась встреча Госсекретаря США с премьером Денисом Шмыгалем, где Шмыгаль подчеркнул, что Украина настроена на продолжение борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства права.
Также на этой встрече стороны обсудили вопросы энергетической безопасности, в том числе строительство "Северного потока-2" и противодействие этому.