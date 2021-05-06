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США рассмотрят запрос Украины о предоставлении вооружения - Блинкен

США рассмотрят запрос Украины о предоставлении вооружения - Блинкен

Киев  •  УНН

 • 28674 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что США рассмотрит запрос Украины о предоставлении Украине нового вооружения. Об этом Блинкен рассказал Радио Свобода, пишет УНН.

Цитата

"Конечно, мы рассмотрим любой запрос. Здесь ключевым партнером Украины является Пентагон. Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь - кроме того очень значительной помощи, которую мы уже предоставили, в частности оснащение, - была бы полезной для Украины именно сейчас. Этот вопрос на стадии активного рассмотрения", - отметил Блинкен.

Детали

В частности, госсекретарь США подчеркнул, что Россия почувствует последствия, если решится на новый акт агрессии против Украины. Он отметил, что вопрос безопасности Украины является одним из приоритетов для США.

Цитата

"Мы дали Москве понять, что мы следим за ситуацией очень внимательно, и если Россия сделает какие-то действия, это не пройдет без последствий. В то же время мы тесно работаем с нашими партнерами в Украине, чтобы удостовериться, что они имеют все необходимое для того, чтобы защитить Украину, ее территорию и ее народ", - сказал Блинкен.

Контекст

Госсекретарь США Энтони Блинкен находился в Киеве с официальным визитом. Он прибывал в среду, 5 мая, после 23:00.
6 мая утром Блинкен провел встречи с народными депутатами и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обсуждались в том числе и реформы и военное сотрудничество. Также была встреча с главой ПЦУ Епифанием.

Впоследствии состоялась официальная встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь США и глава украинского государства обсудили вопросы ситуации на востоке Украины, Крыма, "Северного потока-2", развития сотрудничества с Украиной.

Кроме того, состоялась встреча Госсекретаря США с премьером Денисом Шмыгалем, где Шмыгаль подчеркнул, что Украина настроена на продолжение борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства права.

Также на этой встрече стороны обсудили вопросы энергетической безопасности, в том числе строительство "Северного потока-2" и противодействие этому.

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