Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил народ Украины с Днем Независимости, выразив поддержку и солидарность в борьбе против российской агрессии. В своем заявлении он подчеркнул, что несмотря на продолжающуюся войну, отвага украинцев остается непоколебимой. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США, передает УНН.

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«Сегодня мы отмечаем не только историю и прогресс вашей страны, но и чтим те жертвы, которые вы приносите ежедневно, защищая свое государство», - заявил Блинкен.

Он также отметил долгосрочную поддержку Украины со стороны США в сфере безопасности, экономики и реформ. Блинкен подчеркнул важность дальнейшего продвижения демократических ценностей, борьбы с коррупцией и экономического роста в Украине.

«Соединенные Штаты готовы углублять наше партнерство с Украиной, которое базируется на общей преданности справедливости и демократическим ценностям. Мы продолжим поддерживать вас в защите против российской агрессии и вместе будем отстаивать принципы суверенитета и территориальной целостности», - добавил государственный секретарь.

В завершение Блинкен выразил надежду, что украинский народ будет черпать силу из собственной решимости и процветающей культуры.

«Америка стоит с вами сегодня и всегда,» - подытожил он.

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