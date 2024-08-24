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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 18:20  •  20761 просмотра

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Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости, выразив солидарность в борьбе против российской агрессии. Он подтвердил долгосрочную поддержку США и готовность углублять партнерство с Украиной.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил народ Украины с Днем Независимости, выразив поддержку и солидарность в борьбе против российской агрессии. В своем заявлении он подчеркнул, что несмотря на продолжающуюся войну, отвага украинцев остается непоколебимой. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США, передает УНН. 

Детали

«Сегодня мы отмечаем не только историю и прогресс вашей страны, но и чтим те жертвы, которые вы приносите ежедневно, защищая свое государство», - заявил Блинкен.

Он также отметил долгосрочную поддержку Украины со стороны США в сфере безопасности, экономики и реформ. Блинкен подчеркнул важность дальнейшего продвижения демократических ценностей, борьбы с коррупцией и экономического роста в Украине.

«Соединенные Штаты готовы углублять наше партнерство с Украиной, которое базируется на общей преданности справедливости и демократическим ценностям. Мы продолжим поддерживать вас в защите против российской агрессии и вместе будем отстаивать принципы суверенитета и территориальной целостности», - добавил государственный секретарь.

В завершение Блинкен выразил надежду, что украинский народ будет черпать силу из собственной решимости и процветающей культуры.

«Америка стоит с вами сегодня и всегда,» - подытожил он.

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