Блінкен привітав Україну з Днем Незалежності та підтвердив підтримку США

Державний секретар США Ентоні Блінкен привітав народ України з Днем Незалежності, висловивши підтримку та солідарність у боротьбі проти російської агресії. У своїй заяві він підкреслив, що попри триваючу війну, відвага українців залишається непохитною. Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США, передає УНН.

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"Сьогодні ми відзначаємо не лише історію та прогрес вашої країни, але й вшановуємо ті жертви, які ви приносите щодня, захищаючи свою державу," – заявив Блінкен.

Він також наголосив на довгостроковій підтримці України з боку США у сфері безпеки, економіки та реформ. Блінкен підкреслив важливість подальшого просування демократичних цінностей, боротьби з корупцією та економічного зростання в Україні.

"Сполучені Штати готові поглиблювати наше партнерство з Україною, яке базується на спільній відданості справедливості та демократичним цінностям. Ми продовжимо підтримувати вас у захисті проти російської агресії та разом відстоюватимемо принципи суверенітету й територіальної цілісності," – додав державний секретар.

На завершення Блінкен висловив надію, що український народ черпатиме силу з власної рішучості та процвітаючої культури.

"Америка стоїть з вами сьогодні і завжди," – підсумував він.