Телефонна розмова з Байденом: Зеленський подякував за "непохитну американську підтримку"
Київ • УНН
Президенти України та США провели телефонну розмову. Обговорили новий пакет санкцій проти рф, оборонну допомогу США та подальшу співпрацю між країнами. Президент України подякував за привітання і постійну підтримку з боку Сполучених Штатів.
Провів телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Під час даної розмови Президент України подякував за привітання і постійну підтримку з боку Сполучених Штатів.
Глава держави також висловив вдячність США за ухвалення нового пакету санкцій проти російських енергетичних і металургійних секторів, фінансової сфери та військово-промислового комплексу. Зеленський підкреслив, що тиск санкціями на країну-агресора повинен тільки зростати.
Крім того, він відзначив новий пакет оборонної допомоги від США, включно з додатковими системами протиповітряної оборони, необхідними для захисту українських міст, громад і критичної інфраструктури.
У ході розмови сторони також домовилися продовжувати тісну координацію своїх подальших дій і співпрацю між двома країнами.
Байден поговорив із Зеленським перед Днем Незалежності і пообіцяв новий пакет допомоги23.08.24, 22:04 • 101502 перегляди