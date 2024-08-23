Телефонный разговор с Байденом: Зеленский поблагодарил за «непоколебимую американскую поддержку»
Киев • УНН
Президенты Украины и США провели телефонный разговор. Обсудили новый пакет санкций против РФ, оборонную помощь США и дальнейшее сотрудничество между странами. Президент Украины поблагодарил за поздравления и постоянную поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Провел телефонный разговор с Президентом США Джозефом Байденом. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Во время данного разговора Президент Украины поблагодарил за поздравления и постоянную поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Глава государства также выразил благодарность США за принятие нового пакета санкций против российских энергетических и металлургических секторов, финансовой сферы и военно-промышленного комплекса. Зеленский подчеркнул, что давление санкциями на страну-агрессора должно только расти.
Кроме того, он отметил новый пакет оборонной помощи от США, включая дополнительные системы противовоздушной обороны, необходимые для защиты украинских городов, общин и критической инфраструктуры.
В ходе разговора стороны также договорились продолжать тесную координацию своих дальнейших действий и сотрудничество между двумя странами.
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