Байден поговорил с Зеленским перед Днем Независимости и пообещал новый пакет помощи

Президент США Джо Байден провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал, что сегодня будет объявлено о новом пакете помощи для Киева. Об этом говорится в заявлении Байдена накануне Дня Независимости Украины, передает УНН.

"Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война россии, Украина была свободной страной. Сегодня это все еще свободная страна. И война закончится тем, что Украина останется свободным, суверенным и независимым государством.

Я разговаривал сегодня с президентом Зеленским, чтобы подтвердить это сообщение и выразить непоколебимую поддержку Америки народу Украины. В течение двух с половиной лет они отражали жестокое наступление россии, включая возвращение более половины территории, захваченной российскими войсками в первые дни войны. Они остались непоколебимыми перед лицом ужасных военных преступлений и зверств россии. И день за днем они защищали ценности, которые объединяют людей в обеих наших нациях и во всем мире, включая независимость", - отметил Байден.

Президент США также заверил, что сегодня будет объявлен новый пакет военной помощи Украине.

"Пакет включает ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры Украины; оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от новой тактики россии на поле боя; а также боеприпасы для солдат на передовой и мобильные реактивные системы, которые их защищают. Сегодня мы также вводим новые санкции против почти 400 юридических и физических лиц, которые способствуют незаконной войне россии, как часть нашего неизменного обязательства привлечь россию к ответственности за ее агрессию", - подчеркнул президент США.

По словам Байдена, эти действия базируются на серии исторических шагов, которые США с союзниками и партнерами осуществили в течение последних нескольких месяцев, чтобы поддержать Украину - от передачи истребителей F-16 до обязательств поставлять сотни перехватчиков противовоздушной обороны в течение следующего года, чтобы быстро увеличить помощь в сфере безопасности на передовой после принятия нашего законопроекта о национальной безопасности.

"В прошлом месяце я также собрал 20 стран, которые подписали с Украиной двусторонние соглашения о безопасности, чтобы сформировать Украинский договор, который усилит способность Украины защищать себя сейчас и в будущем. И вместе с G7 мы принимаем беспрецедентные меры, чтобы заставить россию заплатить за убытки, выдачей 50 миллиардов долларов займов, обеспеченных доходами от замороженных российских суверенных активов.

Не питайте иллюзий: россия не победит в этом конфликте. Независимый народ Украины победит, а Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут продолжать поддерживать их на каждом шагу", - резюмировал он.

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